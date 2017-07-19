22 липня у Франківську стартує фестиваль “Меди Прикарпаття”, на який з’їдуться пасічники з Польщі та Литви

22 липня у Франківську стартує фестиваль “Меди Прикарпаття”, на який з’їдуться пасічники...

22-23 липня в Івано-Франківську відбудеться 1-й Міжнародний фестиваль “Меди Прикарпаття – 2017”.

У програмі заходу не лише ярмарок, але й цікаві ігри та конкурси для дітей, майстер-класи, лекції, локальні виступи, концертна програма.

Участь в фестивалі візьме Польська делегація із трьох міст, а також гості з Литви. До фестивалю залучено 60 пасічників.

Сподіваємось, що цей фестиваль стане традиційним для всього Прикарпатського краю. Адже Прикарпаття налічує 11 тисяч пасічників, а продукція українців відома далеко за межами країни.

Урочисте відкриття у суботу, 22 липня, о 12:00 на площі Ринок.