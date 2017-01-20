20 січня – Собор Предтечі і Хрестителя Господнього Івана

Наступного дня після святкування Богоявління — 20 січня за юліанським календарем, Східна Церква святкує Собор св. Івана Хрестителя, віддаючи йому шану за те, що він хрестив Господа Ісуса Христа.

У народі кажуть: “Іван Предтеча бере свята на плечі”, оскільки завершується цикл Різдвяних свят, пише Дзеркало Коломиї.

Іван Хреститель народився в сім’ї священика Захарії та Єлисавети, родички Богородиці, коли вони були у похилому віці й вже не сподівалися на потомство. Він був посланий Богом, щоб приготувати вибраний народ до визнання Ісуса Христа Месією.

“Він буде великим в очах Господніх” (Лк. 1, 15), — каже ангел до батька св. Івана Захарії, сповіщаючи йому новину про те, що невдовзі у нього народиться син.

Іван Хреститель, якого ще називають Предтечею (“попередник”), своїм суворим способом життя дав взірцевий приклад богопосвятного життя. Він закликав людей до покаяння, кажучи: “Слідом за мною йде сильніший від мене, що Йому я недостойний, нахилившись, розв’язати ремінця Його сандалів. Я вас хрестив водою, а Він хреститиме Святим Духом” (Мк. 1, 7-8).

За відважне проповідування і напоумлення навіть безбожного царя Ірода Іванові відрубали голову. Частина його святих мощей похована у Севастії.

Культ Івана Хрестителя, зокрема у Східній Церкві, — особливий. Він єдиний з усіх святих після Богородиці, що має свій празник Зачаття і празник Різдва. Впродовж церковного року у Східній Церкві відзначають 6 празників в честь цього святого: празник Зачаття (6 жовтня за старим стилем/23 вересня за новим стилем), Різдва (7 липня за ст. ст./24 червня за н. ст.), Усікновення Голови (11 вересня за ст. ст/29 серпня за н. ст.), Перше і Друге Знайдення Голови (9 вересня за ст. ст./24 лютого за н. ст.), Третє Знайдення Голови (7 червня за ст. ст./25 травня за н. ст.) і Собор святого після празника Богоявлення (20 січня за ст.ст., 7 січня за н.ст.).

У самому Євангелії наводяться слова Христа: “Істинно кажу вам, що між народженими від жінок не було більшого від Івана Хрестителя” (Мат. 11, 11).

О. Юліан Катрій у книзі “Пізнай свій обряд” так характеризує постать Івана Хрестителя: “Він одинокий мав ласку христити того, що Його інші пророки тільки предсказували та в дусі бачили. Він був очищений від первородного гріха ще в лоні своєї матері”.

З давніх-давен збирались вірні на Сході наступного дня після свята Богоявлення громадою в церкві, щоб звеличити пам’ять великого Пророка й Предтечі св. Йоана Христителя. Особливо урочисті богослужби відправлялись у церкві Богоявлення над Йорданом; у Севастії, де були поховані мощі св. Предтечі; в Антіохії, де переховувалась його права рука, і в Царгороді, куди згодом перенесли ту руку. З приводу великого зібрання вірних у церкві день вшанування св. Йоана Христителя називали собором.

Народні прикмети на 20 січня

– Якщо з цього дня цілий тиждень стоять морози, значить, незабаром можна очікувати відлиги.

– Якщо в цей день – повний місяць, то навесні буде сильна повінь, і річки вийдуть з берегів.

– Якщо в цей день іде дощ, або ж стоїть туман, значить, буде багатий урожай хліба.

– Ясна погода в цей день до посушливого літа. Похмура погода або сніг – літо буде цілком звичайним, без аномальних температур.

– Негода і сніг віщують урожай.