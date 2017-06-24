20-річний прикарпатець сидітиме 4 роки за ґратами за шахрайство, грабіж і крадіжки

Снятинський відділ прокуратури підтримав державне обвинувачення у кримінальному провадженні щодо 20-річного раніше неодноразово судимого місцевого жителя, який вчинив ряд злочинів на території району.

Про це повідомили у прес-службі прокуратури Івано-Франківської області, пише Дзеркало Коломиї.

Прокуратура довела його вину у вчиненні шахрайства, грабежу, крадіжки та умисного нанесення легких тілесних ушкоджень.

Як повідомив начальник Снятинського відділу прокуратури Ігор Мельник, вироком районного суду йому призначено покарання у вигляді 4 років 2 місяців позбавлення волі.

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