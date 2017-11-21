20-річній інтернет-шахрайці з Прикарпаття загрожує до 8 років тюрми

20-річна мешканка Івано-Франківська шукала клієнтів в мережі, увійшовши до них в довіру, брала передоплату за віртуальний товар, після чого зникала.

Вчора, 20 листопада, по місцю проживання жінки працівники кіберполіції спільно з слідчими та представниками прокуратури провели обшук, пише Місто.

Попередньо встановлено, що маючи намір обшахраювати, жінка розміщувала в мережі оголошення про продаж товару, якого в наявності не мала. Після розмов з потенційними клієнтами по телефону, яких шукала за межами свого регіону, просила їх перерахувати оплату за товар на банківську картку й обіцяла одразу надіслати його поштою. Після отримання коштів на дзвінки та повідомлення клієнтів не відповідала. До правоохоронців наразі надійшло кілька заяв, в яких жінка фігурує у ролі продавця. Наразі сума матеріальної шкоди, яку зазнали її клієнти, встановлюється.

Жінці оголошено підозру за ч. 3 ст. 190 КК України (заволодінні чужим майном шляхом обману, вчиненим шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки).

Санкція статті передбачає від 3 до 8 років ув’язнення.