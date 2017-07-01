20% прикарпатських випускників працевлаштовуються за спеціальністю

В Івано-Франківську кожного року найбільший відсоток випускників вищих навчальних закладів. Це і економісти, філологи, медичні працівники, рекламні менеджери, ІТ-спеціалісти та юристи.

Тому робота в Івано-Франківську є дуже затребуваною, пише Франик.

Та незважаючи на це, багато з них не йдуть працювати по спеціальності.

Як показує статистика, лише 20% обирають професійний шлях. Це все через те, що більшість професій не дають вчорашнім випускникам заробити достатньо грошей, тому вони часто замість роботи по професії обирають роботу, яка є найбільш затребуваною і дає заробіток без довготривалої побудови кар’єри.

Мова йде про: роботу у закладах громадського харчування, менеджери в торгівельні компанії, робота пов’язана з туризмом та постачального спрямування. Як ми знаємо, роботи на державних підприємствах не приносять високої зарплати, особливо якщо ти молодий спеціаліст і не маєш досвіду роботи.

А ще для випускника важливо мати фінансову стабільність, бо йому відразу приходиться винаймати житло, якщо він не місцевий мешканець. Тому йому просто необхідно забезпечувати себе та своє існування.

В 2017 році, як показують пропозиції на сайтах пошуку роботи, є – дизайнери сайтів, копірайтери, програмісти та контент-менеджери.

Однак, крім цього багато професій потребує додаткових навиків у володінні комп’ютером, різними іноземними мовами, готовність поєднувати декілька посад та встигати виконувати різні доручення керівництва. Додамо, що заробітня плата в середньому в Івано-Франківську складає понад 5,5 тисяч гривень.

Однак є і більша до 15 тисяч гривень. Таку зарплату отримують розробники Android та ISO, менеджери, спеціалісти контекстної реклами та дизайнери.

Наразі є кілька зручних способів з пошуку роботи. І це не тільки оголошення в газеті. Мова йде про спеціалізовані сайти та портали. Вони створені для того аби ви мали змогу вибрати потрібну вакансію як в Івано-Франківську так і в інших містах України.

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