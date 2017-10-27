20 порад, як заощадити кошти на комунальних послугах

Зростання цін на комунальні послуги мотивує нас замислитись про енергозбереження.
Пропонуємо список порад, що допоможуть заощадити кошти та раціональніше використовувати світло та воду.
Методи, що не потребують грошових витрат
- Закривайте крани. Не витрачайте марно воду під час чищення зубів або гоління. Не розморожуйте м’ясо чи рибу під струменем — це збереже не тільки воду, а й корисні речовини у продуктах. З відкритого крана витікає від 5 до 10 літрів води на хвилину. Тож ці прості правила дозволять зекономити мінімум 500 літрів на місяць, або понад 6 000 літрів на рік. За нинішніми тарифами економія в середньому складає близько 100 гривень.
- Вимикайте пристрої, якими на разі ніхто не користується (телевізори, комп’ютери, аудіоцентри) та світло в кімнатах, де нікого немає. Це дозволить заощадити від 20% до 80% ваших щомісячних витрат на електроенергію.
- Слідкуйте, щоб у холодильнику та морозильній камері не було снігу і льоду, а дверцята щільно зачинялися. Морозильні камери втрачають до 60% потужності та ефективності, якщо в них багато льоду. Також не ставте в холодильник гарячу їжу — це призведе до зайвих витрат електроенергії.
- Під час готування їжі не відчиняйте електродуховку — це призведе до втрат 20% тепла у ній і, відповідно, до втрат електроенергії.
- Правильно розташовуйте прилади на кухні. Наприклад, холодильник має стояти подалі від джерел тепла (плити, нагрівача, бойлера, батареї та прямих сонячних променів).
- Не затуляйте меблями, шторами опалювальні прилади та батареї. Відкритий радіатор дозволить підвищити температуру в приміщенні на 1—3ºС.
- Замініть лампочки на енергоефективні. Світлодіодні енергоощадні LED-лампочки дозволять знизити витрати на електроенергію на 30%, навіть з урахуванням їх вартості. LED-лампа коштує близько 135 гривень, час її роботи — 50 000 годин, вартість електроенергії за цей час — 168 гривень. Люмінесцентна лампочка коштує 40 гривень, працює 12 000 годин, за 50 000 годин роботи витрачається електроенергія вартістю 280 гривень. Звичайна лампочка коштує 5 гривень, працює 1000 годин, за 50 000 годин роботи «спалює» електроенергію на 400 гривень.
- Встановіть на кухні та у ванній кульовий змішувач. Це дозволить швидко підбирати потрібну температуру, вмикати та вимикати воду одним рухом, тобто не витрачатиїї дарма. Ціни на такі змішувачі стартують від 200—300 гривень.
- Придбайте подвійну раковину для заощадження води — щоб мити посуд в одній частині, а полоскати — в іншій. Вартість — від 1000 грн.
- Утепліть вікна звичайною липкою стрічкою та поролоном — це збереже 10—15% тепла в оселі. Матеріали для одного вікна коштуватимуть близько 20 гривень.
- Встановіть тепловідбивні екрани за радіаторами. Це дозволить підвищити температуру в кімнаті на 1—3°С. Ціна екрана — близько 50 гривень на одну батарею.
Капітальні способи енергозбереження
- Встановіть лічильники на воду і на газ — це забезпечить до 70% економії порівняно з обліком за середніми нормами. Для встановлення лічильників власнику квартири треба :
— подати відповідну заявупостачальникові послуги та погасити заборгованість, якщо вона є;
— обрати компанію, яка виконуватиме монтаж лічильників (це можуть бути і приватні компанії з відповідною ліцензією, і представники постачальника послуги);
— за рекомендаціями спеціалістів купити лічильники;
— запросити представників постачальника послуги для пломбування лічильника;
— укласти договір або зареєструвати відповідні документи про встановлення лічильників у постачальника послуги. Середня ціна встановлення газового лічильника — 1000—1500 грн, двох лічильників, для холодної та гарячої води, — 1500—2000 гривень (з урахуванням вартості приладів).
- Енергоефективні склопакети знижують втрати тепла через вікна на 70%. Вартість: одне вікно — від 2000 гривень, балконні двері — від 3000 гривень, балкони — від 5000 гривень.
- Лічильник тепла — забезпечує до 60% економії. Він дає змогу прослідкувати, скільки тепла ви отримали, та платити тільки за цю кількість. Затрати на придбання та встановлення лічильників можуть окупитися за один сезон. Але це варіант лише для будинків, спроектованих після 2005 року. Приблизний алгоритм встановлення лічильника тепла:
—власник квартири погашає заборгованість, отримує від постачальника послуги дозвіл на монтаж лічильника і технічні умови для встановлення;— обирає компанію з монтажу приладу та за рекомендаціями спеціалістів купує лічильник;
— після встановлення лічильник необхідно перевірити в присутності власника квартири, виконавця робіт, представників постачальника послуги та балансоутримувача будинку (ЖЕК, ОСББ) і опломбувати. Після цього укласти угоду. Вартість встановлення— від 4000 гривень.
- Утепліть стіни ззовні, це має зменшити споживання тепла на 25—30%. Вартість послуги — від 10 000 грн.
- Замініть батареї. Сучасні батареї дозволять економити до 10%, а спеціальні терморегулятори на них — до 10—20%. Вартість — від 600 гривень за одну батарею та її монтаж.
- Замініть газову колонку або бойлер, які відпрацювали 15—20 років — з часом вони втрачають енергоефективність. Ціна: близько 1500 гривень, встановлення — 400—500 гривень.
Енергоефективна техніка
- Купуйте енергоощадні побутові прилади з маркуванням “А” чи “А+”. Наприклад, холодильник такого класу споживатиме на 30—50% менше електроенергії, ніж пристрій такого ж об’єму марки “В”.
- Використовуйте посудомийні машини. У середньому посудомийні машини витрачають втричі менше води на миття одного комплекту посуду, аніж звичайне миття такого ж комплекту руками — це економія до 8000 літрів води на рік. Крім того, заощаджується саме гаряча вода, а вона дорожча.
- Користуйтеся сучасними приладами для приготування їжі —мультиварками (які дозволяють готувати дві страви одночасно), індукційними плитами — вони працюють швидко та економічно.