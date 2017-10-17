19-річна українка боротиметься за титул “Міс Франція-2017”. ФОТО

15 жовтня у французькому місті Бове відбувся конкурс краси “Міс Пікардія-2017”, у якому обирали красуню, яка представить регіон на всефранцузькому рівні, повідомляє СВІТUA з посиланням на leparisien.fr .

Переможницею конкурсу стала 19-річна українка Пауліна Прилуцька.

Дівчина з дворічного віку мешкає у Франції, куди переїхала разом зі своїми батьками. Сьогодні вона проживає в місті Комп’єнь.

Під час церемонії нагородження українка подякувала своїй родині, а також країні, яка прийняла їх і в якій вона зросла.

“Тут я дізналась про принципи, виробила власні цінності, ця країна дала мені усе”, – розповідає Пауліна про Францію.

Коронували українку на “Міс Пікардію-2017” діюча Міс Франція Алішіа Ейліс та Міс Пікардія-2016 Блуберрі Кашефер.

Не забула Пауліна й про свою батьківщину.

“Я хочу наголосити на тому, що виступаю за захист прав тварин. А також я хочу допомогти маленьким українцям знайти себе у Франції”, – заявила дівчина під час церемонії нагородження.

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