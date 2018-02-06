19 млрд витратять на оновлення рухомого складу “Укрзалізниці”

ПАТ “Укрзалізниця” планує витратити на оновлення 26,5 млрд грн. Левова частка піде на оновлення рухомого складу, повідомив в.о. голови правління Євген Кравцов під час прес-конференції.

“Цьогоріч запланували рекордні капітальні інвестиції в потреби галузі. 2014 року ця сума становила 4,5 млрд грн, отже, інвестиції збільшилися у понад два з половиною рази”, – зазначив він.

Як повідомляє WestNews ,за словами Кравцова, перш, ніж формувати фінансовий план, в “Укрзалізниці” вперше консультувалися з партнерами та клієнтами, аби кошти потрапили якнайвлучніше. І найбільшу їхню частину буде витрачено на оновлення рухомого складу.

“Найбільше – 18,5 млрд грн – інвестуємо в оновлення рухомого складу, адже його стан – наше слабке місце”, – сказав Кравцов.

Та додав, що загалом у планах компанії заплановано придбання 60 пасажирських вагонів та 2 секцій електропоїздів і модернізація 226 пасажирських вагонів та 100 секцій електропоїздів. Завдяки чому буде оновлено 1/6 парку пасажирських вагонів.

У парку вантажних вагонів заплановано на власних потужностях побудувати 3,5 тис. піввагонів та придбати 3,5-4 тис. нових вантажних вагонів.

А також планується оновлення як вантажних локомотивів, так і пасажирських електровозів та тепловозів.