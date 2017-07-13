18-19 липня в Коломиї виступить найбільший цирк в Україні

Найбільший цирк України, Цирк “Кобзов” готовий дивувати, радувати і руйнувати стереотипи.

Лише 18-19 липня зустрічайте на Співочому полі шоу нового покоління “Ангели Цирку”!

Професійні артисти та екзотичні тварини, серед яких і п’ятиметрова жирафа, подарують безліч нових вражень та емоцій. Не пропустіть шоу, яке змінить ваш світогляд і дозволить добре провести час із родиною.

На Вас чекає:

небесний балет – захоплюючі подих виступи повітряних гімнастів;

чарівні тварини: зебри, кенгуру, страуси, бізони, верблюди, андалузький кінь і головна зірка шоу, улюбленець усіх дітей – жирафа Джордан. Дресирувальник із Франції Іван Де Форш – мало не перша людина, яка осідлала африканського гіганта;

завзяті й веселі клоуни, які проводять на арені неймовірні хімічні досліди, а також поєднують закохані серця;

ілюзійний атракціон – ефектний і яскравий номер, під час якого на манежі з нізвідки з’являються і зникають люди і тварини;

акробати і гімнасти з чуттєвими і надихаючими виступами.

Акомпанемент цьому захоплюючому дійству складуть сучасний світловий і звуковий супровід, спецефекти, а також ексклюзивні костюми від відомих дизайнерів, роботи яких ви могли бачити в таких популярних проектах як “Україна має талант” та “Х-фактор”.

Цирк “Кобзов” це:

циркове містечко, площею 2 тисячі квадратних метрів;

купол висотою в 25 метрів;

310 тонн обладнання;

89 автомобілів і 35 вагонів, які перевозять техніку і реквізит;

зал на 1,2 тисячі осіб.

Все це варто побачити на власні очі!

Крім того, на території циркового містечка працюють цікаві виставки:

“Тераріум” – познайомить вас із рідкісними зміями, ящірками, тропічними птахами і навіть справжнім крокодилом.

Унікальна виставка “Трансформери” – колекція супергероїв із відомих і всіма улюблених блокбастерів. Їх зріст сягає 2-3 метрів, а вага кожного – близько 150 кілограм.

“Кімната сміху” дозволить поглянути на самого себе під іншим ракурсом, посміятися від душі й зробити оригінальні фото.

“Двір циркових тварин” – тут можна ближче познайомитися з чотирилапими артистами, у тому числі з жирафою Джорданом. Всі вони дуже дружелюбні та люблять фотографуватися, тому у вас з’явиться унікальна можливість зробити оригінальне селфі з верблюдом, зеброю, жирафом та іншими тваринами, яке набере багато лайків.

Цирк “Кобзов” – завжди більше, ніж просто цирк!

Коли: з 18 по 19 вересня в 19.00 і 15.00.

Де: м. Коломия, Співоче поле

Придбати квитки і отримати більш детальну інформацію про шоу можна в касах цирку або на сайті www.kobzov.ua, а також підписавшись на наші оновлення в соціальних мережах – ми є у Facebook, ВКонтакте, Instagram, Twitter і YouTube.

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