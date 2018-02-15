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14 лютого у Коломиї відбулося шоу “Кохання з першого погляду”. ФОТО

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14 лютого в МПК “Народний дім” відбулося шоу “Кохання з першого погляду”.

Організатори заходу – відділ молоді та спорту Коломийської міської ради.

Ведучі шоу-програми: комедійний дует “Дикі гуцули”.

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