14 грудня у Коломиї вшанують ліквідаторів аварії на Чорнобильській АЕС

14 грудня в Україні відзначається День вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС.

Вшановують цю дату тому, що саме у грудневий час 1986-го року було закінчено будівництво саркофага над зруйнованим четвертим енергоблоком.

Аварія, що сталася в квітні 1986 року на четвертому енергоблоці Чорнобильської атомної електростанції, стала однією з найбільших катастроф в історії людства.

У Коломиї вшанують ліквідаторів аварії на Чорнобильській АС 14 грудня біля каплички “Чорнобильсь кий Спас”.

Початок о 12 годині.