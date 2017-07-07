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12-річному коломиянину Андрію Рощіну потрібна допомога

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12-річному Андрію Рощіну з Коломиї потрібна допомога. У хлопця Неходжкінська Т-лімфома.

Про це написали на сайті БФ “Ти-Ангел”.

Don Yapon

“Андрію Рощіну 12 років. Ходить до школи. Та цього разу на святі Останнього Дзвоника він не був, бо довідався про страшну хворобу – Неходжкінська Т-лімфома з ураженням кісткового мозку. Мама вже давно бореться за здоров’я Андрія, у нього низький імунітет, тепер ще й лімфома.

Андрійко має молодшого братика. Їх обох виховує одинока мама. Тато покинув родину, тож усе на тендітних плечах. Мама невпинно шукає гроші на лікування сина, але йому ще й необхідна операція з пересадки кісткового мозку, оплатити яку вона не в силах.
Андрій лікується в Івано-Франківській ОДКЛ. Мама впевнена, що в майбутньому він стане її гордістю, та зараз вона звертається до всіх за допомогою”, – йдеться у повідомленні.

Реквізити для надання допомоги:

Отримувач: БО “БФ ТИ-АНГЕЛ”
р/р: 26000060398106
КОД (ЄДРПОУ): 36321738
Код банку (МФО): 336677
Банк отримувача: ПриватБанк
Призначення платежу: благодійна пожертва на лікування Рощіна Андрія

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