12-річному коломиянину Андрію Рощіну потрібна допомога

12-річному Андрію Рощіну з Коломиї потрібна допомога. У хлопця Неходжкінська Т-лімфома.

Про це написали на сайті БФ “Ти-Ангел”.

“Андрію Рощіну 12 років. Ходить до школи. Та цього разу на святі Останнього Дзвоника він не був, бо довідався про страшну хворобу – Неходжкінська Т-лімфома з ураженням кісткового мозку. Мама вже давно бореться за здоров’я Андрія, у нього низький імунітет, тепер ще й лімфома.

Андрійко має молодшого братика. Їх обох виховує одинока мама. Тато покинув родину, тож усе на тендітних плечах. Мама невпинно шукає гроші на лікування сина, але йому ще й необхідна операція з пересадки кісткового мозку, оплатити яку вона не в силах.

Андрій лікується в Івано-Франківській ОДКЛ. Мама впевнена, що в майбутньому він стане її гордістю, та зараз вона звертається до всіх за допомогою”, – йдеться у повідомленні.