12-річний коломиянин на сьогодні потребує донорів крові

Терміново на сьогодні, 30 червня, потрібні донори на тромбоцитну масу для 12-річного коломиянина Андрія Рощіна, діагноз якого – лімфома.

Тільки чоловіки, віком від 25 до 45 років. Група крові – ІІ (друга), резус не важливий, пишуть у спільноті Donor.ua, передає Галка.

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095 869 45 80 Уляна (мама)

З собою мати паспорт.

Дитина перебуває на лікуванні в Онкогематологічному відділенні Івано-Франківської ОДКЛ.

Андрій вже сім років бореться за своє життя. В 2010 році Андрію був поставлений діагноз Синдром Неймеген, внаслідок якого імунітет був низький. Під час лікування синдрому Андрію занесли гепатит, який вдалось вилікувати. А нещодавно перенесена вітрянка складної форми спровокувала біль в шиї.

Мама Уляна:

“Скарги на болі в шиї після сну, а згодом і опухлість змусили нас здати аналізи. Лікарі з Коломиї відразу дали направлення на перевірку крові і після аналізів було поставлено діагноз лімфома з ураженням кісткового мозку. Моєму синові потрібне постійне переливання тромконцентрату, тому що імунітет Андрійка на дуже низькому рівні“.

Лімфома – група гематологічних захворювань лімфатичної тканини, що характеризуються збільшенням лімфатичних вузлів та/або ураженням різних внутрішніх органів, у яких відбувається безконтрольне накопичення «пухлинних» лімфоцитів. Перші симптоми лімфом – збільшення розмірів лімфатичних вузлів різних груп (шийних, пахових).

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Гаряча лінія ДонорUA (067)208-03-03.

Івано-Франківська обласна станція переливання крові знаходиться за адресою вул. С.Бандери, 23.

Час роботи 8.30 до 14.30

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