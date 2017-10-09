12-річна дівчинка, яка у Львові народила дитину, розповість на ток-шоу про свою вагітність

12-річна дівчинка, яка у Львові народила дитину, розповість на ток-шоу про свою...

Як повідомляли нещодавно, у Львові 12-річна дівчинка народила дитину.

Сьогодні о 18:00 на телеканалі “Інтер” – особливий випуск соціального ток-шоу “Стосується кожного” – “Мама-дитина” – про наймолодшу маму України, пише Галка.

Сама Таня Лучишин приїде на програму з новонародженою донькою та вперше покаже маля багатомільйонній аудиторії. Що вона думає про батька і чи збирається продовжувати з ним стосунки? І як поведе себе тато дівчинки, коли дізнається, що про нього говорять і розповідають на всю країну?

“У цій історії дуже багато питань, – вважає ведучий програми «Стосується кожного» Андрій Данилевич. – Як сталось, що мама Тані про вагітність дочки дізналась всього за два тижні до пологів? Чому ніхто інший не помітив вагітності дівчинки? Що буде з нею і дитиною далі? Ми разом з родиною Тані за підтримки експертів програми спробуємо знайти відповідь на ці та багато інших питань. В тому числі – як вберегти дітей від серйозних помилок, які назавжди змінять їх життя?”

Щоб розповісти правду, у студію “Стосується кожного” з Борислава приїде 31-річна Ганна Лучишин, мама Тані.

Поговорити про ситуацію, що склалась, також погодився вітчим дівчинки Іван Єремин та директор центру соціальних служб у справах дітей та сім‘ї міста Борислав Віталій Плоскидняк. Чи намагався Іван поговорити з вірогідним батьком дитини? Як відреагували соціальні робітники на надзвичайну ситуацію у багатодітній сім‘ї, якою вони опікувались?