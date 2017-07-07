119 разів порушили заборону на вилов риби під час нересту на Прикарпатті

В Україні завершилась нерестова заборона на вилов риби. На Прикарпатті більше ста разів порушували цю заборону.

За три місяці, з 1 квітня по 30 червня, рибоохоронні патрулі в різних регіонах України провели 4088 рибоохоронних рейдів, було виявлено 7446 порушень. Збитки, завдані внаслідок правопорушень, становлять 65,1 мільйонів гривень. Про це повідомляють у Держрибагентстві України.

В Івано-Франківській області за цей час провели 95 рейдів та виявили 119 правопорушень. Порушники завдали збитків на суму 90,3 тисячі гривень.

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