109 років тому народився Степан Бандера. У Коломиї пройшов мітинг пам’яті. ФОТО

1 січня у Коломиї вшанували пам’ять видатного політичного діяча Степана Бандери.

На площі Привокзальній відбулася поминальна панахида з нагоди 109-ої річниці від дня народження ідеолога націоналістичного руху XX століття, інформує Дзеркало Коломиї з посиланням на відділ культури Коломийської міської ради.

На початку відбулося покладання квітів до пам’ятника Степану Бандері.

Далі звучали пісні у виконанні хору Коломийської станиці братства ОУН-УПА (художній керівник – почесний громадянин міста Коломиї Марія Маївська), а учасниця народного театру поезії “Орфей” Романа Бакай продекламувала вірш, присвячений пам’яті Героя України. Наостанок народний аматорський хор “Просвіта” (керівник – заслужений працівник культури України Роман Хімей) виконав пісню “В неділю раненько сонце ся крижує”.