До 1000 доларів на пальному та огірках: як заробляють на Буковині на перетині кордону

До 1000 доларів на пальному та огірках: як заробляють на Буковині на...

Управління захисту економіки Чернівецької області протягом місяця перевіряло автомобілі, котрі з боку Румунії перетинають український кордон.

У зв’язку зі змінами у правилах перетину кордону, зокрема забороною провозити в посилках бренди понад тисячу найменувань, правоохоронці стежитимуть, чи не вигадали любителі їздити “човником” до Румунії та назад нових способів обходити митні перевірки. Адже відтепер вони вже не мають змоги возити цілими фурами чи мікроавтобусами китайські “Адідаси” чи “Версаче”.

Про це пише видання “Молодий буковинець“.

– Вже місяць патрулюю трасу на Порубне. Помітив, що вперше потік вантажівок та бусів знизився, коли в області призначили нового прокурора. Черга зменшилася мало не наполовину. Коли ще й працівники управління захисту економіки розпочали відпрацювання, то машин на кордоні стало ще менше, – розповідає працівник патрульної поліції на ім’я Іван.

Справді, машини можна було перелічити на пальцях – у колоні стояли вісім вантажівок.

Заборонили возити фурами – носять у руках

“Цей чоловік зазвичай дуже конфліктний – сидить у машині до останнього. Але сьогодні в нього, на диво хороший настрій. Сам вийшов, сам відкрив багажник…” – правоохоронці багатьох водіїв уже знають в обличчя. І водії теж звикли, що після проходження перевірки на митниці їх зупиняють поліцейські.

– Наші підприємливі земляки все одно вигадують, як підлаштуватися під зміни в правилах. Обмежили їм перелік товарів, що перевозять у фурах, – вони почали возити їх бусами. Коли закон поширили і на буси, вони почали…носити товар у руках, – каже начальник відділу УЗЕ Максим ЗВЕРЕВ.

Звісно, ті обсяги продукції з-за кордону, що раніше перевозили, вони вже не можуть перевезти. Але все одно – “тягнуть”, скільки можуть.

Схема наступна – хлопця, який бажає заробити, автомобіль залишає на тому боці кордону. Із кількома повними сумками він пішки перетинає кордон, після чого на нашому боці його підбирає інше авто.

Протягом кількох годин, які ми провели на кордоні, бачили чимало таких.

До прикладу, один із них виглядав так: спортивні штани, заправлені в білі шкарпетки, взуті в сандалії. При цьому на його спині був величезний рюкзак, на плечі – вщент забита спортивна сумка і ще дві він тримав у руках.

Людей, які перетнули кордон лише із власною поклажею, можна було відрізнити тим, що вони змушені були “голосувати”, аби їх підібрав хтось із водіїв. Натомість вищевказаних “підприємців” тут вже забирали “свої”.

Ховають велосипеди між кіосками

Подібним чином, за словами правоохоронців, із Румунії до України намагаються ввозити велосипеди. За словами М. Зверева, мікроавтобус перетинає кордон, коли там найбільші черги, а його водій намагається вгадати момент, коли митники, прикордонники відволікаються на фури. Тоді він ховає велосипед поміж кіосків та магазинів, що стоять уздовж кордону, та їде далі.

– Якось були свідками такої “спецоперації”. Вирішили поспостерігати, яка подальша доля у велосипеда. Через деякий час поблизу будиночків, де сховали “сталевого коня” почав крутитися чоловік. Від уважно визирав, чи не дивиться за ним ніхто, потім забіг між будиночків, де стояв велосипед. Визирнувши звідти, він почав короткими перебіганнями, від фури до фури, втікати подалі від небезпечного місця. Після чого завантажив велосипед у мікроавтобус, який чекав на нього. Бус ми затримали – там справді лежав той велосипед, – пригадує начальник відділу УЗЕ.

Тут купують, там – продають

Ще одним поширеним способом заробітку є паливний транзит.

– Бак “Фольксвагена Пассата” вміщує 120 літрів пального. Пальне в Румунії дорожче, ніж у нас. Тож наші “ділки” заливають вдома повний бак, переїжджають кордон, зливають там пальне і перепродують його. Дехто виключно з цього й живе, – розповідає патрульний на ім’я Микола.

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Так само везуть не лише паливо, але й продукти. Починаючи від фруктів та овочів і закінчуючи солодкою газованою водою та шоколадками відомих брендів. Купуючи їжу тут, вони провозять її через кордон, нібито для власного вжитку. Після цього перепродають у Румунії. Досвідчені ділки, серед яких і чимало пенсіонерів, заробляють цим до тисячі доларів на місяць.

Робота правоохоронців не залишилася без уваги і кілька разів поблизу постів поліції з’являлися різні “активісти”. Одні заявляли, що стежать за роботою правоохоронців, інші – навпаки, нібито хочуть уберегти їх від провокацій. Одна з таких груп була поблизу кордону й у день нашого чергування: понад десятка осіб, одягнутих у камуфляж, на трьох позашляховиках. Надовго їх не вистачило – за годину “активісти”забралися геть.

Щоправда, менш, як через місяць, такий контроль за дотриманням законодавства таки вилився у пікет активістів, які вимагали повернути законодавчо попередні норми об’єму товару, який можна перевозити через кордон.

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