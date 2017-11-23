100 грн за пачку. Ціни на цигарки в Україні зростуть

У Міністерстві фінансів розробили закон, за яким до 2025 року пачка цигарок коштуватиме мінімум 100 гривень.

Акциз на тютюнові вироби зростатиме наступні 7 років. Це один з пунктів угоди про асоціацію з ЄС, передають fakty.ictv.ua.

Верховна Рада вже прийняла закон в першому читанні.

Акцизний податок для тютюнових виробів здорожчає на 30%. Надалі відповідно до графіка пропонується щорічно, до 2025 року, збільшувати ставки на 20%, до досягнення мінімального рівня, діючого в ЄС (€90 за 1000 штук).

Керівник громадської організації Андрій Скіпальський розповідає ще про один плюс цього законопроекту. Куритимуть менше. Вже наступного року на 6%. І це немало. Особливо, якщо врахувати досягнення попередніх років.

В 2012-му заборонили курити в громадських місцях, додали страшні картинки на пачки з цигарками – і кожен 5-й кинув палити.

Особливо виграють від здорожчання цигарок підлітки. Бо збережуть здоров’я, вважає нарколог Владислав Сова. Нашкребти на сигарети буде проблематично.

Поки в Україні кількість курців – одна з найбільших у Європі. Смалить кожен четвертий. Більшість, чоловіки і підлітки.

Читайте також: Ціни на бензин в Україні продовжують зростати.