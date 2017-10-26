10 цікавих фактів про вишиванку

Українська вишиванка має надзвичайно давнє походження.

Численні дослідження свідчать, що вишите вбрання створювали ще до VI ст. Проте, зразки української вишивки з тих часів, на жаль, не збереглися.

Український Інститут Історії Моди поділився цікавими фактами про вишиті сорочки, передає BBC.

Читайте також: Як одягалися українці сто років тому, коли приходили холоди. ФОТО.

Читайте також: Юлія Курліщук з Коломиї презентувала у Парижі колекцію вишитого одягу. ФОТО.

Читайте також: Клаудія Шиффер одягла вишиванку від українського бренду. ФОТО.