10 цікавих фактів про вишиванку

Українська вишиванка має надзвичайно давнє походження.
Численні дослідження свідчать, що вишите вбрання створювали ще до VI ст. Проте, зразки української вишивки з тих часів, на жаль, не збереглися.
Український Інститут Історії Моди поділився цікавими фактами про вишиті сорочки, передає BBC.
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