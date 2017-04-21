10-річний хлопчик з Полтавщини врятував з вогню трьох братів

У селі Мартинівка Гадяцького району хлопчик Богдан врятував з охопленого пожежею будинку трьох молодших братів. Про це повідомляє МВС Україна.

Пожежа виникла у приватному будинку, де мешкають жінка з п’яти дітьми, пише “Дзеркало Коломиї” з посиланням на BBC.

Доки мати з 5-річною донькою Оленкою працювала на городі, четверо її синів були в будинку.

Двоє дітей, 4-річний Андрій та 3-річний Олексій, гралися із сірниками і підпалили речі у шафі.

Відчувши запах диму, 10-річний брат Богдан побіг у кімнату до шафи, з якої йшов дим. Він витягнув двох братів на вулицю. Потім він повернувся до охопленого вогнем будинку, де спав наймолодший 1,5-річний брат Ігор.

Коли всі брати були у безпеці, Богдан побіг до матері. Жінка кинулася до хати, але врятувати щось із майна вже не могла – старий дерев’яний будинок за лічені хвилини повністю охопило полум’я.

Вогонь загасили пожежники.