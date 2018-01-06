10 колядок, які має знати кожен українець

Знати українські колядки має кожен, адже це – наші традиції! Новий рік 2018 та Різдво Христове вже на порозі, тож, саме час повторити слова улюблених колядок.

На жаль, українські колядки дедалі рідше лунають у наших домівках на зимові свята. Ми не маємо права забувати свої традиції, та ще й такі чудові! Нумо разом вчити слова колядок, аби на Різдво та Коляду прийти до друзів не з пустими руками – а подарувати їм гарний настрій своїм співом!

Не поспішайте казати, що колядки – для дітей. Звісно, для них це свято особливе, адже вони можуть “заколядувати” собі грошенят та отримати щось смачненьке від господарів. Утім, дорослі теж колядують, просто їм за це не платять – а частують за різдвяним столом, пише Радіо Максимум.

Коли ж колядують в Україні? Здавалося б, відповідь очевидна – 7 січня, на Різдво, та 8 січня, яке в народі так і називають “Колядою”. Насправді ж – колядувати в різних регіонах починають неодночасно: на Покутті це роблять уже на Святий вечір; на Слобожанщині та Гуцульщині – у перший день Різдва; на західному Поділлі – на другий день свят вранці.

Найкращі українські колядки, які мусять бути у вашому “репертуарі”. Гайда!

Добрий вечір тобі, пане господарю (текст, відео)

Одна з найвідоміших українських колядок, яку співають по всій Україні.

Слова:

Добрий вечір тобі, пане господарю, радуйся!

Ой радуйся, земле, Син Божий народився!

Застеляйте столи, та все килимами, радуйся!

Ой радуйся, земле, Син Божий народився!

Та кладіть калачі з ярої пшениці, радуйся!

Ой радуйся, земле, Син Божий народився!

Бо прийдуть до тебе три празники в гості, радуйся!

Ой радуйся, земле, Син Божий народився!

А той перший празник – Рождество Христове, радуйся!

Ой радуйся, земле, Син Божий народився!

А той другий празник – Святого Василя, радуйся!

Ой радуйся, земле, Син Божий народився!

А той третій празник – Святе Водохреща, радуйся!

Ой радуйся, земле, Син Божий народився!

Хай святкує з нами вся наша родина, радуйся!

Ой радуйся, земле, Син Божий народився!

Вся наша родина, славна Україна, радуйся!

Ой радуйся, земле, Син Божий народився!

Колядка “Добрий вечір тобі, пане господарю” у виконанні Тіни Кароль – дивіться відео:

Нова радість стала (текст, відео)

Улюблена колядка дітей та дорослих, мелодію якої дуже легко запам’ятати.

Слова:

Нова радість стала, яка не бувала,

Над вертепом звізда ясна світлом засіяла.

Де Христос родився, з Діви воплотився,

Як чоловік пеленами убого оповився.

Пастушки з ягнятком перед тим дитятком

На колінця припадають, Царя-Бога вихваляють.

– Ой ти, Царю, Царю, небесний Владарю,

Даруй літа щасливії цього дому господарю.

Даруй господарю, даруй господині,

Даруй літа щасливії нашій славній Україні.

*Останній рядок кожного куплету повторюється двічі.

Нова радість стала – слухайте колядку онлайн:

Під час Другої світової війни та боротьби УПА проти радянської влади на Заході стала популярною інша колядка на мелодію “Нова радість стала” під назвою “Сумний Святий Вечір”. Текст до неї написав поет-підпільник Михайло Дяченко-“Боєслав”:

Сумний Святий вечір в сорок шестім році:

По всій нашій Україні плач на кожнім кроці.

Сіли до вечері мати з діточками,

Замість мали вечеряти та й облилися сльозами.

Мати гірко плаче, а діти питають:

– Мамо, мамо, де наш тато, чом не вечеряють?

– Тато на чужині, в далекім Сибіру,

Споминають Святий вечір в нашій славній Україні.

Споминають Святий вечір і усю родину,

Батька, матір, жінку й діти, й нашу неньку Україну.

Сумний Святий вечір в сорок шестім році:

По всій нашій Україні плач на кожнім кроці.

До мурашок, послухайте!

“Сумний святий вечір” – слухайте колядку онлайн:

Бог предвічний (текст, відео)

Ця коляда є однією із найпопулярніших у Західній Україні. На Галичині саме “Бог предвічний” співають першою за святвечірним столом. Її також виконують у церквах після Літургії.

Слова:

Бог предвічний народився,

Прийшов днесь із небес,

Щоб спасти люд свій весь,

І утішився.

В Вифлеємі народився,

Месія, Христос наш,

І пан наш, для всіх нас,

Нам народився.

Ознаймив це Ангел Божий

Наперед пастирям,

А потім звіздарям

І земним звірям.

Діва Сина як породила,

Звізда ста, де Христа

Невіста Пречиста

Сина зродила.

Тріє царі несуть дари

До Вифлеєм-міста,

Де Діва Пречиста

Сина повила.

Звізда їм ся об’явила,

В дорозі о Бозі,

При волі, при ослі

Їм ознаймила.

“Тріє царі, де ідете?”

“Ми ідем в Вифлеєм,

Вінчуєм спокоєм *

І повернемся”.

Іншим путем повернули,

Погану, безстидну,

Безбожну Іроду

Не повідали.

Йосифові Ангел мовить:

З Дитятком і з Матков,

З бидлятком, ослятком

Хай ся хорониить.

“Слава Богу!” – заспіваймо,

Честь Сину Божому

Господеви нашому

Поклін віддаймо.

Бог предвічний – перегляньте відео:

Во Вифлиємі нині новина (текст, відео)

А ось ця українська колядка не народна, а авторська. Слова та музика “Во Вифлеємі нині новина” належать Остапу Нижанківському (1862-1919), хоча про це мало хто знає.

Слова:

Во Вифлеємі нині новина:

Пречиста Діва зродила Сина,

В яслах сповитий поміж бидляти,

Спочив на сіні Бог необнятий.

Вже Херувими славу співають,

Ангельські хори Пана витають,

Пастир убогий несе, що може,

Щоб подарити Дитятко Боже.

А ясна зоря світу голосить:

Месія радість, щастє приносить!

До Вифлеєма спішіть всі нині,

Бога звитайте в бідній Дитині!

За світлом зірки, десь аж зі сходу

Йдуть три владики княжого роду,

Золото дари, кадило, миро

Враз з серцем чистим несуть в офіру.

Марія Мати Сина леліє,

Йосиф старенький пелени гріє,

А Цар всесвіта в зимні і болю

Благословить нас на ліпшу долю.

Ісусе милий, ми не богаті,

Золота дарів не можем дати,

Но дар ціннійший несем від мира,

Се віра серця, се любов щира.

Глянь оком щирим, о Божий Сину,

На нашу землю на Україну,

Зійшли їй з неба дар превеликий,

Щоб Тя славила во вічні віки.

*Останні два рядки кожного куплету повторюються двічі.

Ось як співають колядку “Во Вифлеємі нині новина”:

Бог ся рождає (текст, відео)

Ще одна авторська українська колядка від відомого нам Остапа Нижанківського, яка вже давно стала народною.

Слова:

Бог ся рождає, хто ж Го може знати!

Ісус Му ім’я, Марія Му Мати!

Приспів:

Тут Ангели чудяться,

Рожденного бояться,

А віл стоїть, трясеться,

Осел смутно пасеться.

Пастиріє клячуть,

В плоти Бога бачуть,

Тут же, тут же,

Тут же, тут же, тут!

Марія Му Мати прекрасно співає,

І хор Ангельський їй допомагає!*

Йосиф старенький колише Дитятко:

– Люляй же, люляй, мале Отрочатко!

Три славні царі к вертепу приходять,**

Ладан і смирну, золото приносять.***

А пастиріє к Ньому прибігають,

І яко Царя своєго вітають.

І ми днесь вірно к Ньому прибігаймо,

Рожденну Богу хвалу, честь віддаймо.

*Приспів повторюється після кожного куплету

Слухайте “Бог ся рождає”:

Небо і земля нині торжествують (текст, відео)

Дуже популярна колядка за межами України. Варіанти схожої колядки співають також у Білорусі й Польщі.

Слова:

Небо і земля (2) нині торжествують,

Ангели, люди (2) весело празднують.

Приспів:

Христос родився, Бог воплотився,

Ангели співають, Царіє витають,

Поклін віддають, пастиріє грають,

“Чудо, чудо!” повідають.

Во Вифлеємі (2) весела новина:

Пречиста Діва (2) породила Сина!

Слово Отчеє (2) взяло на ся тіло:

В темностях земних (2) сонце засвітило.

Ангели служать (2) свойому Королю

І во вертепі (2) творять Його волю.

Три славні царі (2) зі сходу приходять,

Ладан і смирну (2), золото приносять.*

Царю і Богу (2) тоє офірують,

Пастирі людям (2) все розповідують.**

І ми рожденну (2) Богу поклін даймо,

“Слава во вишних” (2) Йому заспіваймо.

*Приспів повторюється після кожного куплету

Як співати “Небо і земля нині торжествують”:

Тиха ніч (текст, відео)

Ця різдвяна пісня була створена в Австрії в 1818 році. “Тиха ніч” – одна із найвідоміших колядок по всьому світу. Вона навіть належить до нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО. Колядка українською мовою зачаровує з першого акорда!

Слова:

Тиха ніч, свята ніч!

Ясність б’є від зірниць.

Дитинонька Пресвята,

Така ясна, мов зоря,

Спочиває в тихім сні.

Тиха ніч, свята ніч!

Ой, зітри сльози з віч,

Бо Син Божий йде до нас,

Цілий світ любов’ю спас,

Вітай нам, святе Дитя!

Свята ніч настає,

Ясний блиск з неба б’є,

В людськім тілі Божий Син

Прийшо нині в Вифлеєм

Щоб спасти цілий світ.

Тиха ніч, свята ніч!

Зірка сяє ясна,

Потішає серця,

Величає Христа.

Дитя святе, як зоря,

Нам світи, зоря ясна!

“Тиха ніч” – слухати онлайн:

По всьому світі стала новина (текст, відео)

Ще одна авторська колядка в нашій добірці. Текст і музика цієї пісні належать відомому українському композиторові Кирилові Стеценку.

Слова:

По всьому світу стала новина:

Діва Марія Сина родила.

Сіном притрусила,

В яслах положила

Господнього Сина.

Діва Марія Бога просила:

– В що ж би я Сина свого сповила?

Ти, небесний Царю,

Пришли мені дари,

Сього дому господарю.

Зійшли Ангели з неба до землі,

Принесли дари Діві Марії:

Три свічі воскові,

Ще й ризи шовкові

Ісусови Христови.

Засіяла звізда з неба до землі,

Зійшли Ангели к Діві Марії.

Співають Їй пісні,

Господній Невісті,

Радости приносять.

*Останні три рядки кожного куплету повторюються двічі

“По всьому світу стала новина” – дивіться онлайн:

Спи, Ісусе, спи… (текст, відео)

Замикає наш список колядка Йосифа Кишакевича “Спи, Ісусе, спи…”. Прониклива мелодія колискової та зворушливі слова дарують нам різдвяний затишок та віру в дива.

Слова:

Спи, Ісусе, спи, спатоньки ходи!

Я Тебе му колисати,

Пісоньками присипляти:

Люлі, серденько, люлі.

Спи, Лелійко, спи, головку склони.

Ту на рученьки Марії,

Бач Вона Тебе леліє:

Люлі, серденько, люлі.

Спи, Убогий, спи, рученьки зложи!

Йосифа, що лиш не видати,

Несе хлібця Тобі дати:

Люлі, серденько, люлі!

Спи Терпінє, спи, очка зажмури!

Не питай, що колись буде,

Що зготовлять хрест Ти люди…

Люлі серденько, люлі.

Спи Зірничко, спи, сни про небо сни!

Слава Богу в вишних буди,

Мир на земли, благо людем!

Люлі серденько, люлі.

Спи, Ісусе, спи, Серце вітвори,

Най при Ньому спочиваю

Ту на земли і там в раю

Люлі, серденько, люлі!

*Останні три рядки кожного куплету повторюються двічі

Колядуємо разом “Спи, Ісусе, спи”: