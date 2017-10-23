10 історій успіху за два дні. Молодь Коломиї запрошують на “Фабрику успіху”

У Коломиї діє нова ініціатива для розвитку молоді під назвою “Фабрика успіху”. Це проект особистісного зростання, який має на меті пробудити вашого сонного креативчика та підштовхнути його до дій, які мінятимуть місто.

Організатори пропонують коломиянам два дні мотивації з одними із найуспішніших людей Коломиї, серед них такі як: Вадим Карп’як, Ігор Довганюк, Володимир Білоус, Максим Дем’янюк, Олег Токарчук і це далеко не увесь перелік спікерів, які на “ти” з успіхом.

Захід відбуватиметься у мистецькому центрі “Світовид” 28-29 жовтня.

10 зустрічей з найуспішнішими людьми Коломиї, 2 дні мотивації та історій успіху від поважних і впізнаваних людей міста.

Для того, щоб стати слухачем, потрібно заповнити анкету та пройти відбір.

Участь абсолютно безкоштовна.

Анкета: https://goo.gl/forms/LTuadh02xiTOdmzJ2

“Фабрика Успіху” організована Олексієм Антонюком і Настею Куничак за підтримки ГО “Space UP”, МЦ “Світовид” та Коломийської асоціації підприємців.