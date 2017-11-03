1-3 грудня у Коломиї пройде фестиваль Кос-Анатольського. ПРОГРАМА

У період з 1 по 3 грудня у Коломиї відбудеться ХХХІ музичний фестиваль імені Анатолія Кос-Анатольського, інформує “Дзеркало Коломиї” з посиланням на відділ культури Коломийської міської ради.

Програма фестивалю: