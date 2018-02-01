1,2 млн гривень виділять на розвиток туризму в Яремче

На розвиток туризму в Яремче, що на Івано-Франківщині, 2018 року з міської ради виділять 1,2 мільйона гривень.

Таке рішення місцева влада ухвалила після обговорення з туристичним активом міста, заявив в ефірі програми “52 вікенди” на “UA:Перший” міський голова Яремче Василь Онутчак, пише Укрінформ.

Він зазначив, що туризм є пріоритетним напрямком соціально-економічного розвитку міста Яремче.

За минулий рік Яремчанщину відвідало 1 мільйон 350 тисяч туристів. На цій території функціонує понад 700 баз розміщення з номерним фондом 14,5 тисяч місць.

Міський голова також зазначив, що у 2018 році що міська влада робить ставку, в першу чергу, на розвиток подієвого туризму. Відтак велику увагу планують приділити 25-му міжнародному гуцульському фестивалю, який приваблює багато туристів зі всіх регіонів України та інших країн.