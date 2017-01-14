З’явився короткий номер, за яким можна поскаржитися на роботодавця, якщо ваша зарплата нижча за мінімальну

Якщо вам платять менше ніж 3200 грн на місяць, ви можете зателефонувати урядовцям і повідомити про це.

Кабінет Міністрів створив робочу групу на чолі з Віце-Прем’єр-міністром Павлом Розенком. Група покликана контролювати реалізацію рішення про підвищення мінімальної заробітної плати до 3200 гривень, пишуть Франківчани.