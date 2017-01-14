З’явився короткий номер, за яким можна поскаржитися на роботодавця, якщо ваша зарплата нижча за мінімальну

Якщо вам платять менше ніж 3200 грн на місяць, ви можете зателефонувати урядовцям і повідомити про це.
Кабінет Міністрів створив робочу групу на чолі з Віце-Прем’єр-міністром Павлом Розенком. Група покликана контролювати реалізацію рішення про підвищення мінімальної заробітної плати до 3200 гривень, пишуть Франківчани.
Павло Розенко зазначив, що станом на середу, 11 січня, вже створено урядовий контактний центр, тож люди можуть телефонувати за номером 1545 і повідомляти про порушення.
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