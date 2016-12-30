З’явилися подробиці затримання на хабарі посадовців контролюючих органів

Неправомірну вигоду посадовці вимагали від директора товариства за не проведення перевірки. З метою уникнення покарання вони залучили до корупційної діяльності посередника – місцевого підприємця.

Затримали працівників фіскальної служби оперативники Управління захисту економіки та слідчі прокуратури області під час одержання ними хабара, інформує “Дзеркало Коломиї” з посиланням на Департамент захисту економіки Національної поліції України.

Працівники Управління захисту економіки (УЗЕ) в Івано-Франківській області ДЗЕ Нацполіції встановили працівників фіскальної служби області, які вимагали неправомірну вигоду від директора товариства, одним із видів діяльності якого є експорт лісу та лісопродукції. А саме, 29-річний працівник управління ГУ ДФС в Івано-Франківській області та 41-річний головний державний ревізор-інспектор ОДПІ в м. Івано-Франківську.

Прокуратурою Івано-Франківської області відкрила кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України. 2,5 тисяч доларів США хабара вимагали посадовці фіскальної служби від директора ТОВ за не проведення перевірки щодо дотримання вказаним товариством вимог податкового законодавства та не вилучення документів щодо здійснення товариством господарської діяльності. Щоб убезпечити себе, залучили у якості посередника місцевого приватного підприємця, який займався збором коштів та передачі їх фіскалам.

В рамках кримінального провадження правоохоронці задокументували факти одержання грошей та передачі їх посадовцям: 500 та 1,5 тисячі доларів США. Після того, як правопорушники розподілили між собою частину обумовленої суми, 1,5 тисячі доларів хабара, їх затримали.

Оперативники УЗЕ в Івано-Франківській області та слідчі обласної прокуратури провели санкціоновані обшуки у помешканнях фігурантів справи. Правоохоронці вилучили гроші, які вони отримали від директора товариства через посередника. На даний час посадовці обласної ДФС затримані в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.