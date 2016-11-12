З’явилися фото трагічної ДТП на Коломийщині, у якій загинуло двоє молодих людей

Як повідомляло “Дзеркало Коломиї“, ДТП сталася вчора у Корничі, що на Коломийщині.

25-річний мешканець Снятинщини, рухаючись автомобілем Ауді А4 в напрямку Чернівців, не врахував дорожню обстановку, виїхав на смугу зустрічного руху, де сталося зіткнення із автомобілем марки “Мітсубісі Аутлендер“, за кермом якого перебував 49-річний коломиянин. Водії обидвох транспортних засобів не зазнали травм, натомість для пасажирів “Ауді” ця поїздка виявилася фатальною.

Від отриманих травм на місці аварії померла 25-річна дружина водія та її 16-річна знайома дівчина, а 15-річна сестра загиблої жінки доправлена до лікарні з травмами голови та рук.