Звичайні люди, які роблять надзвичайні речі: оголошено номінування на “Волонтерську премію 2016” Євромайдану SOS

30 листопада 2014 року ми створили ініціативу Євромайдан SOS задля захисту прав тих, хто відстоював демократичні цінності під час Революції Гідності. Ми – десятки, а пізніше сотні і тисячі волонтерів, правозахисників, адвокатів та просто небайдужих людей.

Тоді мільйони людей згуртувалися, щоб підставити один одному плече у кожному дні протистояння. 30 листопада можна вважати днем відліку, після якого разом, долаючи труднощі, українці почали відкривати величезний потенціал взаємодопомоги та довіри один до одного.

Саме в цей день Євромайдан SOS вже третій рік поспіль скликає волонтерів з усієї країни, щоб сказати “спасибі” тим людям, завдяки яким країна вистояла в найтяжчі часи та завдяки яким сьогодні вирішуються невирішувані проблеми.

Євромайдан SOS не ставить за мету визначити найкращих, зрештою, це просто неможливо. Але має амбіцію привернути увагу суспільства та всього світу до неоціненого внеску звичайних людей, які роблять надзвичайні речі та змінюють цей світ на краще.

Ми переконані, що і серед ваших рідних, друзів та знайомих в Україні та за кордоном обов’язково є багато людей, які займаються волонтерською діяльністю, – допомагають пораненим на війні, опікуються людьми похилого віку, захищають права скривджених, дбають про навколишнє середовище, забезпечують усім необхідним армію, ведуть просвітницьку роботу. Перелік сфер, в яких задіяна волонтерська праця невичерпний.

Номінувати людину дуже просто. Для цього слід завантажити та заповнити анкету за посиланням: https://goo.gl/FCiJ9I та відправити на електронну скриньку evromaidansos@gmail.com до 21 години 13 листопада 2016 року із темою листа “Волонтерська премія 2016”.

Критерії висування номінантів:

щоденна волонтерська робота або вчинок;

відсутність належності до керівних позицій у будь-якій із політичних сил;

неоплачуваність діяльності.

Перелік усіх номінантів буде оприлюднений до 25 листопада 2016. Переможців оголошуватиме журі, склад якого буде опубліковано згодом.

Церемонія нагородження відбудеться як завжди – 30 листопада 2016 року. За додатковими питаннями прохання звертатися за телефоном 099 343 77 06 або писати на електронну адресу: evromaidansos@gmail.com

Довідково: перша “Волонтерська премія” Євромайдану SOS була вручена 30 листопада 2014 року.

Із переліком попередніх лауреатів можна ознайомитись за лінками:

2015 року: https://www.facebook.com/ EvromaidanSOS/posts/ 673893982751614

2014 року: http://euromaidansos.org/uk/ sos-6