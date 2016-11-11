Золото, мармур, антикваріат: у мережі з’явилися фото з нью-йоркської оселі Дональда Трампа. ФОТО

Славнозвісний “Пшонка-стайл” у інтер’єрі виявився лише блідою копією “Дональд Трамп-стайлу”. У мережі з’явилися фото з нью-йоркської оселі кандидата в президенти США.

Поки ще не збулася мрія Трампа про переїзд у порівняно скромний Білий дім, живе мільярдер із дружиною Меланією та 9-річним сином Бeрроном у 3-рівневому пентхаусі на 66-му поверсі з видом на Центральний парк. Про це пише “The Daily Mail”, передає УП.

У Інтернеті показали оселю Дональда Трампа

Відомо, що всю цю розкіш створив на замовлення Трампа дизайнер Анджело Донгія, котрого називають “Сен-Лораном диванів”. Дональдова оселя витримана в стилі палаців Луї XIV.

Цікаво, в самого Дональда не мигтить в очах від такої кількості золота?

До слова, ще один відомий актор – Річард Гір – публічно розкритикував скандального кандидата в президенти.

“Ось чувак, котрий точно Муссоліні“, – сказав Гір “The Evening Standard”.

“Як це можливо, щоби люди підтримували цього чувака? Він демагог, він клоун… чувак, що каже: “Я розберуся для тебе з цією проблемою. Неважливо, як саме, я просто про це подбаю“, – зазначив актор.

Пентхаус Трампа витриманий у стилі палаців французького короля

“Він усюди знаходить лиходіїв, а потім каже людям, що позбудеться їх… Ми позбудемося євреїв, чорних. Будь-кого, кого сприймаємо як проблему, позбудемося. Ось так це починається. Розумні люди цього не бачать – не робіть помилки, не думайте, що Трампа підтримують самі ідіоти – думати так – це слизький шлях“, – поділився він.

Золото, мармур, антикваріат…

У своєму ж інтерв’ю “ВВС” Гір заявив, що Трамп “некомпетентний на всіх можливих рівнях”, щоби бути при владі. Про це пише “Contact Music”.

“Це огидно, важко уявити, що хтось такий може бути президентом Сполучених Штатів“, – підкреслив Річард.

Якщо Трамп таки в’їде в Білий дім, певно, почне з ремонту?

На думку кінозірки, перемога Трампа на виборах стала б “жахіттям”. Але Гір вважає, що цього не станеться.

З пентхаусу відкривається вид на Центральний парк

Нагадаємо, Дональда Трампа якраз уже представляли в образах героїв жахастиків, а письменниця Джоан Роулінг порівнювала його з Волдемортом.

Фото з сайту “The Daily Mail”.