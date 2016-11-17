Знайдіть в Коломиї снігоприбиральну техніку!

Коломия оговтується від негоди. Комунальні служби міста не були готові до сильних снігопадів. Мешканці невдоволені їхньою роботою.



“Дзеркало Коломиї” направило до міськради інформаційний запит по кількості залученої техніки, працівників комунальних служб, а також скільки було затрачено суміші для посипання тротуарів… Та й загалом – скільки коштів у міському бюджеті передбачено для утримання доріг у зимовий період. Про це поінформуємо згодом.



Тим часом пропонуємо коломиянам повідомляти нам у коментарях, де і яку техніку зустрічали у місті, яка б розчищала сніг.



Також напишіть, на яких вулицях розчищені і посипані тротуари, а де – ожеледиця.

Також можете нам повідомляти цю інформацію на електронну скриньку: dzer.kol@i.ua або за телефоном: (050) 800 94 86 чи 7-25-48.



Всю надану інформацію ми опрацюємо і розмістимо на нашому сайті та в газеті.

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