Зловмисники знищили фруктовий сад героїв АТО на Прикарпатті. ВІДЕО

Тривожна звістка надійшла з Богородчан. Тут, біля корпусів Центральної районної лікарні, майже повністю знищений фруктовий сад, який висадили на честь героїв АТО.

Навесні цього року працівники районної лікарні вирішили увічнити пам’ять полеглих на Сході України, повідомляє ОТБ “Галичина”.

Разом з воїнами АТО, демобілізованими, членами родин біля корпусів районної лікарні Богородчан посадили сад — 300 фруктових дерев. Та вважали, що ці дерева квітнутимуть на радість та на добробут людям. Так гадалося, але не так вийшло. Цими днями чиясь недобра рука і злий розум понівечив людську працю.