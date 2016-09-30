Злодії у Коломиї позбавили зв’язку майже чотири десятки абонентів та користувачів Інтернету

Під час виконання робіт з усунення пошкоджень у телефонній мережі в Коломиї електромонтери лінійної дільниці виявили крадіжки телефонного кабелю в різних частинах міста.

Загалом крадії вирізали 1735 метрів кабелю, внаслідок чого було спричинено матеріальну шкоду на суму майже чотири тисячі гривень. Вони позбавили телефонного зв’язку 29 абонентів і ще чотирьох – доступу до Інтернету, повідомляє “Дзеркало Коломиї” з посиланням на АП.

Правоохоронці розшукують зловмисників. Свого часу крадіжки телефонного кабелю набули масового характеру, особливо в Калуському районі. Зв’язківці почали обладнувати лінії охоронною сигналізацією, й таким чином дещо вгамували “апетити” крадіїв.