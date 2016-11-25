“Зіновій Жовнір взяв хабар за дію, яка не була в його повноваженнях”,...

Прокурор Володимир Мельник розповів, чому було змінено обвинувачення начальнику регіонального відділення Фонду держмайна України в Івано-Франківській області Зіновію Жовніру, якого затримали на отриманні хабара.

За його словами, обвинувачення було змінено, оскільки після допиту всіх свідків було встановлено, що Зіновій Жовнір взяв хабар за дію, яка не була в його повноваженнях, пише Фіртка.

“Фактично Жовнір взяв гроші за обіцянку, яку не міг виконати. Відтак, обвинувачення було змінено”, – наголосив прокурор.

До слова, санкція статті Ст. 369-2 ККУ “Зловживання впливом” передбачає караються штрафом від семисот п’ятдесяти до однієї тисячі п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавленням волі на строк від двох до п’яти років.

Нагадаємо, 5 жовтня, в міському суді Івано-Франківська обрали міру запобіжного заходу Зіновію Жовніру, якого напередодні затримали на отриманні хабара.

Посадовець вимагав 150 тисяч доларів у київського підприємця за зменшення вартості цілісного майнового комплексу колишнього державного підприємства “Коломийська паперова фабрика”, виставленого на торги, та допуск до участі у них.

Жовніра затримали під час одержання частини хабара у 20 тисяч доларів від посередника. Це наразі найбільший хабар 2016 року на Прикарпатті.

Івано-Франківський міський суд наклав арешт на нерухоме майно підозрюваного у Львівській області.