Зимовий відпочинок у Карпатах: житло від 2,5 тис., обід – 100 грн., лижі чи сноуборд – від 80 грн. ФОТО

Українські Карпати запрошують вас на зимовий відпочинок. Сервіс на будь-який гаманець та вимоги.

Катання на снігоходах, лижному велосипеді, ковзанка, басейн під відкритим небом – коли чуєш пропозиції відпочинку на Прикарпатті – розгубитися легко. Та все ж головною розвагою на засніжених схилах залишається лижний відпочинок, пишуть Факти.

Особливо популярний гірськолижний комплекс Буковель. Порівняно з міжсезонням, ціни на проживання, особливо в новорічну ніч, зростають у 7 і навіть у 10 разів. Найдешевший стандарт коштує від 2,5 тисяч гривень. Індивідуальний котедж – від 15 тисяч. Більшість номерів на зимові свята вже заброньовані.

Ресторани тут майже при кожному готелі. За обід доведеться викласти від 100 гривень. Пунктів прокату теж багато – орендувати лижі чи сноуборд можна від 80 до 400 гривень за день. Ще близько тисячі коштує щоденний абонемент на підйомники.

Гірськолижний відпочинок пропонують у Ворохті, Вишкові та Яблуниці. Дешевше винаймати житло у приватному секторі. Кожна третя господа уже готова зустрічати мандрівників. Утім, особливого ажіотажу поки нема. У Яблуниці, що на перевалі біля Закарпаття, працюють три витяги. Тут можна орендувати спорядження та снігоходи.

– В середньому пункт прокат лиж буде коштувати від 100 гривень. Бугельний витяг в середньому 20-25 гривень в годину підйом з дорослого, – розповідає власник бугельного витягу та пункту прокату лижного спорядження Юрій.

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Також у селі Яблуниці дешевше обійдеться і житло.

– Сімейний люкс 500 гривень, буває, якщо компанія ціна 450-400. Домашні страви, банька, прокат лиж, на конях покататися. Все це організовуємо, – коментує мешканець села Іван.

Організують тут і розваги, немов на Північному полюсі. Пропонують покататися на санчатах, запряжених собаками породи хаскі.

Коштує така забаганка від тисячі гривень за півтора кілометра. Така ж ціна і за прокат снігоходу, що розганяється до сотні кілометрів. Розваги – на будь-який смак. Та найголовніше – гірське повітря, снігові простори й краса бескидів – точно гарантують здоровий відпочинок.

До речі, у Буковелі цей старт сезону чи не найкращий і найшвидший в історії курорту.