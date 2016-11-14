Зима прийшла: ТОП-7 порад для водіїв у дорозі

Дороги на Івано-Франківщині у неділю, 13 листопада, сильно замело. По області й місту люди стояли у довгих корках, застрягали й буксували.

Досвідчений автомобіліст Максим Торбяк поділився у соцмережі кількома пунктами, яких необхідно дотримуватися при виїзді в таку погоду, пише Репортер.

“Хочу вас застерегти. Не прошу залишатися вдома або не користуватись автомобілем. Я ніколи не зважав сам на такі прохання. Тому прошу віднестися до поїздки чи подорожі дуже відповідально”, – пише він.

За словами Максима, колись він ночував на перевалах в горах, бо тоді замело снігом – ледь не залишився ночувати у зимовому лісі при -15, без будь-яких засобів.

“Я не мав навіть чим розвести вогонь. Після цього переглянув своє ставлення до зими, подорожей та екстриму”, – пише він і виділяє кілька пунктів, яких, на його думку, необхідно дотримуватися при поїздці автомобілем у негоду.

добра і надійна зимова гума, без неї на літній чи всесезонній не варто навіть з парковки висовуватись;

яка б добра зимова гума не була, але комплект ланцюгів вивезе вас із серйозних заметів (у багажнику на чорний, чи то білий день);

запас палива, воно зараз не дешеве, але на період складних погодних умов варто тримати в баку максимально можливий запас. Зайвими не будуть і п’ять літрів у каністрі;

змінне взуття та одяг, шкарпетки, рукавиці, при можливості куртка та штани. Черевики промокають через борсання в снігу, а з мокрими ногами навіть у солдатів падає боєздатність, та і ризик застудитись тоді серйозний;

спальний мішок не буде зайвим;

в дорогу візьміть з собою запас готівки, у нас люди щирі і добрі, готові завжди допомогти, але при можливості отримати матеріальну винагороду, рівень доброти виростає у декілька разів;

завжди повідомляйте близьких чи рідних про те, куди ви їдете, до кого і яким маршрутом. Якщо у вас інша машина, то краще сказати інформацію і про транспортний засіб. Ви повинні бути впевнені, що дії людей, котрих ви просите про допомогу, будуть чіткими й правильними, а оцінка ситуації тверезою й адекватною.

Крім того, він склав список того, що завжди возить у авто.