Журналіст Євген Гапич склав повноваження голови Координаційного центру допомоги учасникам АТО при міському голові

Сьогодні Євген Гапич написав заяву на складання повноважень голови Координаційної ради Центру допомоги учасникам АТО при міському голові Коломиї.

Про це журналіст та волонтер повідомив на своїй сторінці у Фейсбук.

“Дякую тим, хто був поряд. Дякую тим, хто не заважав. Я рухаюся далі.

Треба допомоги? Звертайтеся. Не треба? Не заважайте і я не стану вам ворогом. Як я вже казав: “Бог пробачить. Я ні.”, – написав Євген Гапич.

Також журналіст написав заяву на вихід зі складу ради.

Своє рішення про складання повноважень Євген Гапич відмовився коментувати.

Нагадаємо, у липні цього року в Коломиї створили Координаційний центр допомоги учасникам АТО. Головою координаційного центру обрали Євгена Гапича, його заступником – учасника бойових дій, журналіста Андрія Флорю. Основне завдання центру – координаційна робота волонтерських і громадських організацій.