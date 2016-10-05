Жовніру, який взяв хабар за Коломийську паперову фабрику, у суді стало погано і йому викликали медиків

Жовніру, який взяв хабар за Коломийську паперову фабрику, у суді стало погано...

Начальнику відділення Фонду держмайна в Івано-Франківській області, якого днями затримали на хабарі, обирають запобіжний захід та розмір грошової застави.

У четвер, 5 жовтня, до Івано-Франківського міського суду для визначення міри запобіжного заходу, доправили начальника Івано-Франківського відділення Фонду державного майна Зіновія Жовніра.

Сьогодні суддя справи Тарас Антоняк дослідив документи. До справи долучили довідки про стан здоров’я. Захист Жовніра виступив за відвід прокурора, повідомляє “Галицький кореспондент”.

Захисник переконаний, кримінальне провадження, що знаходиться в прокуратурі, є із порушеннями. До слова, у підсудного три захисники.

“Оскільки рішення про передачу справи від одного до іншого органу проводили не уповноважені особи, тому ми просимо про відвід прокурора”, – переконана сторона захисту.

Доки суд перебував у нарадчій кімнаті, підсудному Зіновію Жовніру раптом стало погано. До нього одразу викликали медиків. Зараз працівники приводять його до тями.