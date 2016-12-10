Життя після проекту: “Зважені та щасливі” Роман Яремко і Володимир Однорог тепер допомагають іншим втілити свою мрію

Життя після проекту: “Зважені та щасливі” Роман Яремко і Володимир Однорог тепер...

У різних телевізійних програмах на центральних каналах демонстрували свій талант, здобували знання та вчилися жити за новими правилами майже 20 мешканців Коломийщини. У новій рубриці ми простежимо, які зміни відбулися у житті коломиян, які стали відомими завдяки телешоу.

Цього разу “Дзеркало Коломиї” розповість, як живуть і чим займаються після участі у відомому проекті “Зважені та щасливі” Роман Яремко та Володимир Однорог.

Роман Яремко: “Важливим моментом під час схуднення є дисципліна”

Після проекту 40-річний чоловік повернувся додому з вагою 90 кг 200 г. Зізнається, рідні й близькі не впізнавали його. Тим не менш, друзі вирішили відзначити повернення Романа традиційною рибалкою.

“Ми відпочивали три дні, я трохи розслабився, а коли прийшов додому, став на вагу, то побачив 95 кг. Це плюс 5 кг за три дні… Я зрозумів, що розслаблятися не можна, попереду чекав фінал. Я зателефонував до нашого дієтолога Світлани Фус, і вона пояснила, що це був стрес для організму і з цим потрібно боротися”, – каже Роман.

Того ж ранку Роман подався на Шевченківське озеро і бігом та ходьбою здолав 10 кіл навколо озера, а це – 26 км. До фіналу коломиянин самотужки скинув ще 15 кг.

За цей період чоловік допоміг і своїй дружині позбутися 30 кг. Зараз вона важить 60 кг, полюбила спорт і правильне харчування, працює також фітнес-тренером. А Роман тепер важить 87 кілограмів.

“Я помітив, що після проекту виглядаю меншим від жінки, а вона така собі “ґаздиня” – 90 кг. Я сказав: “Або будемо прощатись, або щось роби з собою”, – з посмішкою згадує чоловік.

“До мене почали звертатися люди, щоб я допоміг схуднути, бо ж схуд сам, дружина, кум, – продовжує Роман. – І так почалося… я розробляв меню, програми тренування, а потім вирішив відкрити свій зал. Першого дня прийшло 200 осіб, при тому, що зал вміщав 12 людей на одне тренування. Перше тренування довелося ставити на 5.40 годину ранку…”.

Нині діють три спортзали, де тренує Яремко та його команда. Один – у Коломиї (на вул. Мазепи біля мінімаркету “Сім’я”), два інші – у Косові. Тренери допомагають людям боротися із зайвою вагою.

Також Роман поділився і планами на майбутнє:

“Зараз розробляємо нову програму. Це такий собі “табір для схуднення”. Відбуватиметься все у селі Слободі, у відпочинковому комплексі, де є тренажерний зал і відповідні умови. Цей курс триватиме місяць, не схуднути шансів не буде. Зараз ми працюємо над програмою і вирішуємо організаційні питання”.

“Важливим моментом під час схуднення є дисципліна, без неї нікуди. Я тішуся за тих людей, яким зміг допомогти. Є така жінка – вона приклад того, що можна досягти бажаного. Вона прийшла до мене на тренування з вагою 170 кг, за рік скинула 100 кг”.

“Я для себе визначив так звану піраміду успіху у схудненні і здоровому способі життя. Перше місце займає харчування – це основне. Понад 80% успіху буде тоді, коли налагодите свій раціон. Протягом дня має бути 5 прийомів їжі – 3 основні і 2 перекуси. На другому місці – сон. Потрібно спати не менше шести і не більше 8 годин. Організм найбільше відновлюється під час сну. І третя сходинка – це фізичні навантаження. Достатньо тренуватися тричі на тиждень по одній годині”, – ділиться своїм досвідом Роман Яремко.

Саме за такими правилами живуть Яремки шість днів на тиждень. Субота – це день, коли можна з’їсти щось із забороненого списку, тобто такий собі психологічний розвантажувальний день. Дорослим дозволяється навіть випити трохи самогонки.

“Так, я дозволяю собі випити самогонки у суботу, це такий собі чітміл (“cheatmeel”), коли дозволяється їсти і пити заборонені під час тижня продукти, звісно, в розумній кількості”.

Володимир Однорог: “Перед святами усім раджу добре подумати, що їсте і скільки, бо наслідки будуть плачевні”

Закінчення проекту для Володимира Однорога – це був переломний період, він схуд на 50 кг, набрався досвіду і вирішив допомагати людям.

“Проект – це був фундамент, я багато чого навчився, потім почав їздити на різні семінари, щоб вдосконалюватися. Ця боротьба мене дуже змінила, всі мої комплекси просто зникли і я успішно почав розвивати фітнес у Коломиї”, – упевнено каже 27-річний Володимир.

Перший період був важким для Володимира, ніхто не контролював твоє харчування, і плюс усім потрібно було пояснювати, що ти змінився і вже не їси смажене, жирне, солодке.

“Потрібно було тримати себе в руках, аби не зірватися, бо вдома спокуси були на кожному кроці, навіть рідна бабуся хотіла вічно відгодувати вареничками”, – розповідає чоловік.

Незважаючи на усі труднощі, він активно розпочав кар’єру фітнес-тренера. Сьогодні вже має 2 спортивні зали, що знаходяться на вулиці Майданського, 12. Нещодавно там розпочали тренування з CROSSFIT, вже тренуються три повноцінні групи.

Працювати доводилося навіть з дітками, які у 10 років важать по 70 – 80 кг. Це особливо важко, бо діти у школі мають безліч спокус: чіпси, фастфуди і т. д.

Однією з таких дівчаток, яка важила 136 кг, Володимир дуже гордиться – вона скинула за півроку приблизно 70 кг. Проте чоловік каже, що працювати з дітками дуже важко.

Володимир рекомендує виключити з раціону мучне, солодке, смажене і жирне.

“Мій організм не сприймає це, мене відразу нудить. Я повністю перейшов на дієтичне харчування. Я завжди любив поласувати солодким, але зараз цукерки не їм, а замінюю їх сухофруктами, що і вам рекомендую. Вони і солодкі, й корисні. Потрібно їсти часто, але порціями по 200 – 250 г з інтервалом у 3 години між прийомами, бо якщо будете постійно голодні – ніколи не схуднете”, – ділиться Володимир.

Потрібно ретельно обдумувати раціон і носити їжу з собою в «лотках» (контейнерах), аби не зірватися на яку некорисну їжу. Їсти бажано по годинах. У кожного має бути режим.

Приємний момент у житті Володимира відбувся вже коли він був тренером. На тренування прийшла дівчина, котра скинула 30 кг, і зараз є його дружиною. Подружжя виховує синочка і вже змалку прищеплює йому любов до спорту та здорового харчування.

Зараз Володимир працює над створенням ONLINE програми зі схуднення “Get skinny”, худнути можна буде, не виходячи з дому.

“Перед святами усім раджу добре подумати, що їсте і скільки, бо наслідки будуть плачевні. Важливо дбати про свій організм щодня, вдосконалювати свої фізичні дані. Тоді ви повірите в себе і здолаєте свою лінь”.

Олександра ЩЕРБАКОВА-ОЛІЙНИК

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