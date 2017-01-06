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Жити по-новому: зміни, що набули чинності з Нового року. ІНФОГРАФІКА

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З 1 січня 2017 року набула чинності низка нововведень у соціальній та економічній політиці країни. Зокрема, розмір мінімальної заробітної плати збільшено до 3,2 тис. грн на місяць, а для вчителів “мінімалка” зросла аж до 5,266 тис грн. Єдиний соціальний внесок для фізосіб-підприємців І групи складає тепер 352 грн, ІІ та ІІІ груп – 704 грн.

З 1 січня також запроваджене державне регулювання цін на окремі види ліків, розширене коло осіб, що мають подавати електронні декларації, та запущена накопичувальна пенсійна система.

Don Yapon

Більше про найважливіші зміни, яких зазнала країна з Нового року, – в інфографіці “Слова і Діла”.

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