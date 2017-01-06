Жити по-новому: зміни, що набули чинності з Нового року. ІНФОГРАФІКА

З 1 січня 2017 року набула чинності низка нововведень у соціальній та економічній політиці країни. Зокрема, розмір мінімальної заробітної плати збільшено до 3,2 тис. грн на місяць, а для вчителів “мінімалка” зросла аж до 5,266 тис грн. Єдиний соціальний внесок для фізосіб-підприємців І групи складає тепер 352 грн, ІІ та ІІІ груп – 704 грн.

З 1 січня також запроваджене державне регулювання цін на окремі види ліків, розширене коло осіб, що мають подавати електронні декларації, та запущена накопичувальна пенсійна система.

Більше про найважливіші зміни, яких зазнала країна з Нового року, – в інфографіці “Слова і Діла”.