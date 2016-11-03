Жінка, яка на Прикарпатті накинулася на військових з сокирою, сім років переховує свого сина від призову. ВІДЕО

Аби не пустити свого сина до армії жителька Прикарпаття мало не зарубала представників військкомату на власному подвір’ї. Хлопця від призову мати переховує уже сім років.

Військові зняли бойову матусю на мобільний телефон, бо терпець урвався, адже відправити її сина до армії намагаються вже сім років, інформує “Дзеркало Коломиї” з посиланням на ТРК “Україна”.

Мати неодноразово говорила представникам військомату, що її сина нема дома, то він на заробітках і вони даремно ходять.

Та зрештою цього разу син знайшовся буквально за її спиною – у машині. На прохання військових хлопець з авто так і не вийшов.