“Жила з повною віддачею”: колеги коломиянки Оксани Батько-Нищук не можуть повірили в її смерть

“Жила з повною віддачею”: колеги коломиянки Оксани Батько-Нищук не можуть повірили в...

Міністр культури Євген Нищук зранку у Facebook написав, що вночі не стало його дружини.

Євген згадав, що їхня спільна любов у виставі “Ассо та Піаф” була відображенням складних, але таких великих і сильних почуттів у реальному житті акторів.

Друзі та рідні приголомшені втратою, та не можуть повірити, що їхньої Мавки більше немає, передає ТСН.

Нещодавно Оксані Батько-Нищук виповнилося 43. Причини її смерті ані чоловік, ані колеги не називають. У театрі Франка, на сцені якого Оксана грала 23 роки, кажуть, вона кілька місяців хворіла, але наразі не можуть повірити, що її більше немає.

“Жахливо, до цього ніколи звикнути не можливо, тому шо відходить близька людина. Це людина, яка жила з повною віддачою, те що називається “на розрив аорти”. І вона себе не щадила ні в житті, ні на сцені”, – каже актор Тарас Жирко.

Жирко грав з Оксаною у виставі “Сонація”. Сьогодні з колегами він їде з гастролями до Чехії, де вони показуватимуть саме цю виставу. Оксана теж мала їхати. Її місце в автобусі порожнє.

“Для нас це велика трагедія. Ми всі сумуємо, сумуємо за красивою жінкою, сумуємо за талановитою актрисою, сумуємо за розумною жінкою, сумуємо за те, що вона так рано покинула цей світ”, – говорить директор театру Михайло Захаревич.

У театр Франка Оксана Батько прийшла ще студенткою третього курсу акторського факультету університету Карпенка-Карого. Глядачі відразу полюбили її Мавку з вистави “Лісова пісня” Лесі Українки. Потім були Корделія у “Королі Лірі”, Дездемона в “Отелло”, Ірина в “Трьох сестрах”. Із чоловіком Євгеном Нищуком вони грали разом лише в одній виставі – “Ассо і Піаф”. Натомість поза сценою не розлучались останні 23 роки. Їхньому сину Олексі зараз 21.

Міністр не приховує – хвилюється, як хлопець переживе смерть мами. І просить людей поставити свічки в церкві за упокій душі Оксани. Прощатимуться з актрисою в її рідному театрі Франка в понеділок об 11-тій ранку, а поховають на Байковому цвинтарі.

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