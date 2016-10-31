Жахлива ДТП на дорозі Коломия – Івано-Франківськ: загинуло троє людей, ще одна – в лікарні

Жахлива ДТП на дорозі Коломия – Івано-Франківськ: загинуло троє людей, ще одна...

31 жовтня в селі Старі Кривотули Тисменицького району Івано-Франківської області трапилась дорожньо-транспортна пригода з фатальними наслідками.

Як розповіла “Галицькому кореспонденту” речник обласного управління Національної поліції Мирослава Белдик, зіткнулось два легкових автомобілі. Зіткнення було лобове. Внаслідок аварії загинуло троє людей, одна людина отримала травми. Деталі аварії стануть відомі згодом.

На місці ДТП працюють медики та поліція.

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