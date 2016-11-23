У будинку екс-директора Снятинського інтернату, якого підозрюють у замаху на вбивство, знайшли вибухівку та зброю

Івано-Франківським міським судом задоволено клопотання прокуратури області про обрання запобіжного заходу у вигляді взяття під варту щодо колишнього директора Снятинського дитячого будинку-інтернату, якого підозрюють у вчинені замаху на навмисне вбивство голови районної спілки ветеранів Афганістану.

Екс-посадовцю повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 15 (замах на злочин) та п.5 ч.2 ст. 115 (замах на умисне вбивство) КК України, повідомляє “Дзеркало Коломиї” з посиланням на прес-службу прокуратури Івано-Франківської області.

Наразі Леоніда Шимчука заарештовано.

Варто зазначити, що 21.11.2016 під час проведення санкціонованого обшуку в житлі підозрюваного виявлено велику кількість боєприпасів, два вибухпакети та зброю.

Процесуальне керівництво у вказаному кримінальному провадженні здійснює прокуратура області. Досудове розслідування триває.

Раніше йшлося, що у серпні у Снятині заступник голови районної спілки ветеранів Афганістану Дмитро Сідлярчук підірвався на розтяжці, яка була встановлена на його обійсті.

Нещодавно голова Івано-Франківської ОДА звільнив директора департаменту, яку “афганець” звинувачує у корупції та замаху на своє життя.

На думку снятинських активістів, замах має відношення до справи із виділенням коштів на закупівлю житла для неповносправного мешканця Снятинського району. Згідно інформації, підприємець Романюк може бути причетним до привласнення 380 тис. гривень, виділених державою (через обласний Департамент соціальної політики) для закупівлі квартири. Усю оборудку, на думку активістів, могли “кришувати” найвищі чини Департаменту соціальної політики ОДА, керівником якого була Леся Бурдяк (уродженка с. Залуччя). Виділені 380 тис. гривень незаконним шляхом отримав п. Романюк.

Інформацію про можливий кримінальний злочин неодноразово озвучував потерпілий Дмитро Сідлярчук, який обіймає посаду заступника директора територіального центру соціального забезпечення Снятинської РДА . Саме за це, на думку місцевих мешканців, на нього скоєно замах. Також, як стало відомо, це не перша спроба замаху – нещодавно в його помешканні невідомі особи повибивали вікна.