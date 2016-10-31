Збитки на 60 мільйонів: проти працівників Калуської міськради розпочали розслідування

Прокуратура Івано-Франківської області спільно з Державною фінансовою інспекцією в області виявила факти зловживання службовим становищем посадовцями Калуської міської ради.

Про це повідомляється на сайті обласної прокуратури, передає “Дзеркало Коломиї“.

Установлено, що службові особи Калуської міської ради, будучи наділеними організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, всупереч інтересам територіальної громади міста, в інтересах третіх осіб, спрямували бюджетні кошти на поповнення внесків в статутні фонди комунальним підприємствам (організаціям) міста Калуша без розроблення відповідних програм, на безповоротній основі, при збитковості цих підприємств.

Вказаними діями інтересам територіальної громади міста завдано збитки на загальну суму понад 60 мільйонів гривень, що спричинило тяжкі наслідки.

За вказаним фактом до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про вчинення службовими особами Калуської міської ради кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України та розпочато досудове розслідування.