Завтра з Надвірнянщини до столиці відправлять головну ялинку України

Ялинку заввишки 26 м вибрали в одному з лісів поблизу села Середній Майдан у Надвірнянському районі на Івано-Франківщині.

“Головна ялинка України виросла на Надвірнянщині!” – написав у групі “Надвірнянці” у Фейсбук Михайло Андрійович, передає “Дзеркало Коломиї“.



Київська влада, як і минулого року, зупинила свій вибір щодо головної ялинки нового 2017 року на одній з тих хвойних красунь, що виросли в лісах Надвірнянщини.

І так, як минулого року, постачальником став Надвірнянський агролісгосп.

Нині практично завершена вся підготовка в одному з лісових масивів поблизу Середнього Майдану. В п’ятницю, 2 грудня, ялина має бути відправлена до столиці, зазначає Андрійович.