Завтра відбудеться телепрем’єра стрічки “Жива ватра” уродженця з Коломиї Остапа Костюка

Нагороди й відзнаки на кінофестивалях Канади, Греції, Америки й Білорусі. Два роки фестивального життя, а до того – чотири роки експедицій і зйомок. Долі вівчарів трьох поколінь, традиційного ремесла і карпатських полонин.

Усе це – про мистецьку документальну стрічку режисера Остапа Костюка “Жива ватра”, яку з 29 вересня цього року у кінотеатрах країни подивилося понад три тисячі людей, пише “Дзеркало Коломиї” з посиланням на Вікна.

Прем’єрний показ “Живої ватри” на українському телебаченні відбудеться вже цієї суботи, 19 листопада, о 17:25 в ефірі UΛ:Перший.

Глядачі побачать телевізійну, 52-хвилинну, версію фільму, створення якої стало можливим завдяки Спільнокошту – внескам доброчинців.

Ватра – це особливий для вівчарів вогонь, який вони розводять, коли приходять на полонину. “Жива ватра” – кіно про життя, яке віддав ремеслу 82-річний дід Іван, про десятирічного Іванка, якому пророкують ту ж долю, і про Василя, який ні на що не проміняє своїх овець. Документальна стрічка часом викликає більше запитань, аніж дає відповідей. Але у фільмі не актори, у фільмі – звичайні люди зі справжніми емоціями й особистими історіями. Тому “Жива ватра” навряд чи залишить когось байдужим.

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