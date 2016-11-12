Завтра очікуються складні погодні умови: сильні снігопади, хуртовини, ожеледиця.

13 листопада активний циклон зумовить складні погодні умови: в Івано-Франківській, Київській, Житомирській, Чернігівській, Сумській, Вінницькій, Хмельницькій, Тернопільській, Чернівецькій областях очікуються сильні снігопади та хуртовини, снігові замети, утворення снігового покриву висотою 15-25 см, налипання мокрого снігу, на дорогах ожеледиця.

Прогнозують посилення швидкості вітру до 15-20 м/с, на півдні та заході місцями – до 25 м/с, повідомляє Дзеркало Коломиї з посиланням на Управління з питань НС Івано-Франківської ОДА.

Саме тому Державна служба України з надзвичайних ситуацій звертається до громадян з проханням бути вкрай обережними під час перебування на вулиці.

Дотримуйтесь елементарних правил безпечної поведінки, зокрема під час керування автомобілем. ДСНС України нагадує, що при ожеледиці на дорожньому покритті збільшується гальмівний шлях, саме тому необхідно вибирати безпечний швидкісний режим, враховувати інтенсивність руху, а також особливості і стан транспортного засобу. Водіям слід звертати особливу увагу на рух по естакадах, мостах і шляхопроводах, оскільrи саме в цих місцях найбільш ймовірно виникнення ожеледиці.

“Надзвичайники” звертаються до громадян не ходити попід розлогими деревами, а також триматися подалі від рекламних щитів та ліній електропередач, адже пориви вітру можуть спричинити їх пошкодження. Також просять відповідально ставитися до власного життя та життя своїх рідних і в разі небезпеки телефонувати до Служби порятунку 101.