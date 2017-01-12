Завтра на Прикарпатті очікуються снігопади з хуртовинами та значний рівень лавинної небезпеки

Упродовж 13-14 січня у зв’язку зі снiгопадами та хуртовинами у горах Івано-Франківської та Закарпатської областей очiкується значний рівень лавинної небезпеки.

За даними Укргідрометцентру, 13-14 сiчня у зв’язку з очікуваними снiгопадами та хуртовинами у високогiр’ї Івано-Франківської і Закарпатської областей очiкується значний (III) рівень лавинної небезпеки.

Також у гiрських районах Закарпатської областi iснує загроза зсувiв снiгу на дороги, інформує ДСНС.

Рятувальники звертаються до громадян з проханням утриматися від походів у гори.