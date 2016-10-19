Завдяки Євросоюзу на 10 перехрестях Коломиї встановлять 32 “розумні” відеокамери. ФОТОРЕПОРТАЖ

У понеділок у Коломийській міськраді Проект Євросоюзу та Програми розвитку ООН в Україні “Місцевий розвиток, орієнтований на громаду-III” та Асоціація Економічного розвитку Коломийщини підписали грантову угоду щодо реалізації мікропроекту “Безпечне та комфортне місто: встановлення системи відеоспостереження в громадських місцях міста Коломиї”.

Коломия першою серед інших міст України підготувала та подала заявку для участі у конкурсі “Розумні міста”, який розпочався в середині цього року, повідомляє “Дзеркало Коломиї”.

Метою конкурсу було створення та впровадження ініціатив, спрямованих на поліпшення життєдіяльності міської інфраструктури і поліпшення умов населення.

Встановлення системи відеоспостереження “Безпечне та комфортне місто” зумовлено потребою впровадження комплексу програмно-апаратних та організаційних заходів для посилення безпеки населення, об’єктів забезпечення життєдіяльності міста, безпеки дорожнього руху тощо.

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Проектом передбачено, що у Коломиї до кінця цього року встановлять 32 сучасні “розумні” ІЗ відеокамери на 10 перехрестях, де спостерігається інтенсивний рух транспорту і масове скупчення людей. Інформація з відеокамер в режимі он-лайн передаватиметься на монітор (пульт), а також архівуватиметься та зберігатиметься.

Представник проекту ПРООН Леся Попелюх привітала усіх з підписанням угоди і відзначила Коломию, як одне з найактивніших міст України.

“Коломия однозначно є лідером на Прикарпатті і на території України також, адже саме коломияни одними з перших подали свій мікропроект для співфінансування”, – розповідає Леся Попелюх.

Загальна вартість проекту становить близько 830 тисяч грн. Грантова угода передбачає співфінансування, тобто з міського бюджету на цей проект мають виділити 215 тисяч грн., а програма ПРООН надає понад 620 тис. грн. безповоротної фінансової допомоги.

“Безпека коломиян – наш пріоритет, – наголосив під час підписання угоди міський голова Ігор Слюзар. – Минулого скликання ми тричі пробували реалізувати цей проект за власні кошти, та нам так і не вдалося – грошей у бюджеті не вистачало”.

Виконавчий директор АЕРК Віталій Галайчук запевнив, що подібна співпраця обов’язково матиме хороші результати, адже такі проекти спрямовані на розвиток міста.

Основною метою проекту є посилення безпеки населення, захисту стратегічних об’єктів та об’єктів забезпечення життєдіяльності міста.

“Реалізація даного проекту дозволить оперативно реагувати на правопорушення будь-якого типу і чим більше таких камер буде встановлено, звісно, тим краще для правоохоронців, – переконаний начальник Коломийської поліції Остап Білейчук. – Бо відеоматеріал – це великий збір інформації”.

Наразі у Коломиї вже встановлено 10 відеокамер спостереження та 12 на в’їздах у місто з Коломийського району.

Фото: Олександра ЩЕРБАКОВА-ОЛІЙНИК