Затримали квартирного злодія, який причетний до серії крадіжок на Прикарпатті

Тернопільські правоохоронці затримали квартирного крадія. З’ясувалося, що зловмисник причетний до вчинення серії крадіжок на Прикарпатті.

Починаючи з травня цього року, чоловік обікрав щонайменше трьох іванофранківців, пише КУРС з посиланням на СК ГУ НП в Івано-Франківській області.

В одному випадку зловмисник, розбивши вікно, проник у квартиру франківчанки, звідки викрав плазмовий телевізор “Бравіс” та золотий ланцюжок з хрестиком. У двох інших епізодах крадіжок злочинець таким самим способом проник до помешкання 61-річного місцевого мешканця, звідки викрав телевізор Insidnik-40 p510 NA 15 та ноутбук марки Асеr Aspire 5532 Series, а з помешкання 36-річного потерпілого викрав 5000 гривень, 7000 доларів США та телевізор “Самсунг”.

Під час чергової крадіжки, вчиненої на Тернопільщині, крадія затримали з речовими доказами. Ним виявився 40-річний мешканець Закарпатської області, який неодноразово притягувався до відповідальності за вчинення подібних крадіжок. В ході слідчих дій встановлено, що викрадені речі чоловік збував на місцевих ринках, а грошові кошти витрачав на своє дозвілля.

Зловмисника затримано в порядку ст. 208 КПК України. Крім того, йому оголошено про підозру у вчинених злочинах, в т. ч. в Івано-Франківську. Судом обрано міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Наразі підозрюваний перебуває у СІЗО м. Чорткова Тернопільської області.

За цими фактами розпочаті кримінальні провадження відповідно до ч. 3 ст. 185 (крадіжка з проникненням у житло, інше приміщення) Кримінального кодексу України. За вчинене підозрюваному загрожує покарання у вигляді позбавлення волі від трьох до шести років. Крім того, поліція перевіряє на причетність його до вчинення інших квартирних крадіжок. Триває слідство.

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